DÉDICACE AVEC KRIS ET SWANN DUPONT Nogent-le-Rotrou

La Librairie La Place accueille Kris et Swann Dupont pour une dédicace autour de leur BD France profonde .

Samedi 13 Décembre De 10h à 13h

Profitez donc de cette chance de rencontrer ces deux artistes et leurs créations !

La Librairie La Place accueille Kris & Swann Dupont pour une dédicace autour de leur BD France profonde . Ce roman graphique nous plonge dans les années 70. Il narre les parcours croisés d’une jeune cinéaste passionnée de films érotiques et d’un flic vieillissant, obligé d’enquêter sur ce milieu. Nouvelle vague, origines percheronnes, âge d’or du cinéma érotique se mêlent dans cet album dense, provocateur et passionnant.

Kris signera également son autre nouveauté, une BD documentaire historique En Russie, écrit en collaboration avec Hugo Décrypte (avec au dessin Kokopello). Profitez donc de cette chance de rencontrer ces deux artistes et leurs créations !

Samedi 13 Décembre De 10h à 13h .

Librairie La Place Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire librairielaplacenogent@gmail.com

English :

La Place Bookshop welcomes Kris and Swann Dupont for a signing of their comic book France profonde .

Saturday December 13 10am to 1pm

Take this opportunity to meet these two artists and their creations!

