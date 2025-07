Dédicace avec la Mascotte Mini-Loup Animation Jeunesse à Laissac Laissac-Sévérac l’Église

LAISSAC Laissac-Sévérac l'Église Aveyron

Début : Samedi 2025-08-09

fin : 2025-08-09

2025-08-09

Samedi 9 Août dédicace de 10h00 à 12h de la Mascotte Mini-Loup Animation Jeunesse à la maison de la presse de Laissac.

+33 5 65 70 69 18

English :

Saturday August 9, from 10am to 12pm, Mini-Loup Mascot signing session Youth activities at the Laissac press shop.

German :

Samstag, den 9. August von 10.00 bis 12.00 Uhr Signierstunde des Maskottchens Mini-Loup Jugendanimation im Pressehaus von Laissac.

Italiano :

Sabato 9 agosto: sessione di autografi dalle 10 alle 12 con la mascotte Mini-Loup Attività per i giovani presso il centro stampa di Laissac.

Espanol :

Sábado 9 de agosto: sesión de firmas de 10.00 a 12.00 h con la mascota Mini-Loup Actividades para jóvenes en el centro de prensa de Laissac.

L’événement Dédicace avec la Mascotte Mini-Loup Animation Jeunesse à Laissac Laissac-Sévérac l’Église a été mis à jour le 2025-07-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)