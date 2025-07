Dédicace avec Sylvie Cantet Librairie Jeux de Pages Saint-Jean-d’Angély

Dédicace avec Sylvie Cantet Librairie Jeux de Pages Saint-Jean-d’Angély samedi 26 juillet 2025.

Dédicace avec Sylvie Cantet

Librairie Jeux de Pages 20 rue gambetta Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Début : Samedi 2025-07-26 10:00:00

fin : 2025-07-26 12:30:00

2025-07-26

Sylvie Cantet sera à la librairie, samedi 26 juillet, de 10h à 12h30.



Découvrez son premier récit autour de sa grand-mère maternelle qui a sauvé un juif pendant la Seconde Guerre Mondiale « Le courage ultime ».

Librairie Jeux de Pages 20 rue gambetta Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 26 62 07 contact@jeuxdepages.fr

English :

Sylvie Cantet will be at the bookshop on Saturday 26 July, from 10am to 12.30pm.



Discover her first story about her maternal grandmother who saved a Jew during the Second World War: « Le courage ultime ».

German :

Sylvie Cantet wird am Samstag, den 26. Juli, von 10:00 bis 12:30 Uhr in der Buchhandlung sein.



Entdecken Sie ihre erste Erzählung rund um ihre Großmutter mütterlicherseits, die während des Zweiten Weltkriegs einen Juden gerettet hat: « Le courage ultime » (Der ultimative Mut).

Italiano :

Sylvie Cantet sarà in libreria sabato 26 luglio, dalle 10 alle 12.30.



Scoprite il suo primo racconto sulla nonna materna che salvò un ebreo durante la Seconda guerra mondiale: « Le courage ultime ».

Espanol :

Sylvie Cantet estará en la librería el sábado 26 de julio, de 10.00 a 12.30 horas.



Descubra su primera historia sobre su abuela materna que salvó a un judío durante la Segunda Guerra Mundial: « Le courage ultime ».

