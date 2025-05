Dédicace bd avec Leyho – la Livrerie des Jacobins Rennes, 24 mai 2025, Rennes.

Samedi 24 mai, 16h00

Le dessinateur Leyho viendra dédicacer sa dernière bd : A QUOI RÊVENT LES PIEUVRES , ( Ramdam-Jungle)

Après une thèse de doctorat difficile, Fred est recrutée à la station biologique de Roscoff. Dans le cadre d’un programme visant à étudier l’intelligence des pieuvres, elle s’occupe d’Inky, nouvelle pensionnaire de l’aquarium. Le travail de Fred sera d’entrer en relation avec cette » extraterrestre » aux neuf cerveaux.Mais, au fil des expériences, Fred est peu à peu troublée par Inky et une relation étonnante se noue entre elles.

Alors que chacune aspire à la liberté, cette rencontre inattendue pourrait tout bouleverser.

Début : 2025-05-24T16:00:00.000+02:00

Fin : 2025-05-24T19:00:00.000+02:00

la Livrerie des Jacobins 5 rue d’échange Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine