Dédicace Bianca Shelter Thionville
mercredi 16 septembre 2026 · Thionville
Informations pratiques
Thionville
Dédicace Bianca Shelter
46 rue de Paris Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-09-16 15:00:00
fin : 2026-09-16 19:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Dédcace et soirée de lancement de 18h à 19h pour le roman « le reflet du phénix », votre nouvelle saga de romantasy favorite !
Coup de coeur de votre libraire Eugénie, PS : il y a des dragons !Tout public
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46 rue de Paris Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 85 61 01 thionvillecentre@hisler.fr
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English :
Book signing and launch party from 6:00 p.m. to 7:00 p.m. for the novel « The Reflection of the Phoenix, » your new favorite romantasy saga!
A favorite pick from your bookseller Eugénie. P.S.: There are dragons!
L’événement Dédicace Bianca Shelter Thionville a été mis à jour le 2026-09-05 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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