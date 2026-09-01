Informations pratiques

Thionville

Dédicace Bianca Shelter

46 rue de Paris Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-09-16 15:00:00

fin : 2026-09-16 19:00:00

Date(s) :

2026-09-16

Dédcace et soirée de lancement de 18h à 19h pour le roman « le reflet du phénix », votre nouvelle saga de romantasy favorite !

Coup de coeur de votre libraire Eugénie, PS : il y a des dragons !Tout public

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46 rue de Paris Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 85 61 01 thionvillecentre@hisler.fr

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English :

Book signing and launch party from 6:00 p.m. to 7:00 p.m. for the novel « The Reflection of the Phoenix, » your new favorite romantasy saga!

A favorite pick from your bookseller Eugénie. P.S.: There are dragons!

L’événement Dédicace Bianca Shelter Thionville a été mis à jour le 2026-09-05 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME