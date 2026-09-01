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AGENDA · Thionville

Dédicace Bianca Shelter Thionville

mercredi 16 septembre 2026 · Thionville

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
46 rue de Paris
Ville
57100 Thionville
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Thionville

Dédicace Bianca Shelter

46 rue de Paris Thionville Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-09-16 15:00:00
fin : 2026-09-16 19:00:00

Date(s) :
2026-09-16

Dédcace et soirée de lancement de 18h à 19h pour le roman « le reflet du phénix », votre nouvelle saga de romantasy favorite !
Coup de coeur de votre libraire Eugénie, PS : il y a des dragons !Tout public
0  .

46 rue de Paris Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 85 61 01  thionvillecentre@hisler.fr

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English :

Book signing and launch party from 6:00 p.m. to 7:00 p.m. for the novel « The Reflection of the Phoenix, » your new favorite romantasy saga!
A favorite pick from your bookseller Eugénie. P.S.: There are dragons!

L’événement Dédicace Bianca Shelter Thionville a été mis à jour le 2026-09-05 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

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