Dédicace Bibliothèque municipale du village Brénod

Dédicace

Bibliothèque municipale du village 55 rue principale Brénod Ain

Début : 2026-01-24 10:00:00

fin : 2026-01-24 12:00:00

2026-01-24

Séance de dédicaces du roman Sous le soleil rouge de juillet de Philippe Debise

Bibliothèque municipale du village 55 rue principale Brénod 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 76 34 81 bibliotheque@brenod.comd.com

English :

Signing session for the novel Sous le soleil rouge de juillet by Philippe Debise

