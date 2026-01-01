Dédicace Bibliothèque municipale du village Brénod
Dédicace Bibliothèque municipale du village Brénod samedi 24 janvier 2026.
Dédicace
Bibliothèque municipale du village 55 rue principale Brénod Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 10:00:00
fin : 2026-01-24 12:00:00
Date(s) :
2026-01-24
Séance de dédicaces du roman Sous le soleil rouge de juillet de Philippe Debise
.
Bibliothèque municipale du village 55 rue principale Brénod 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 76 34 81 bibliotheque@brenod.comd.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Signing session for the novel Sous le soleil rouge de juillet by Philippe Debise
L’événement Dédicace Brénod a été mis à jour le 2025-12-31 par Office de Tourisme du Haut-Bugey