Dédicace Charles Poitevin Librairie Page et Plume Limoges

Dédicace Charles Poitevin

Librairie Page et Plume 4 Place de la Motte Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Page et Plume accueille Charles Poitevin pour son livre Le dérapage de la tristesse publié aux éditions Au Diable Vauvert.

LE LIVRE

Gevoch Machin dégringole en hôpital psychiatrique pour une dépression carabinée. Entre embardées, rencontres et fixettes sous valium, il arpente ce monde parallèle et nous entraîne de façon tendre, terrible et drôle, au cœur de ce que la société appelle la maladie mentale.

L’AUTEUR

Auteur d’Otary Club (Rue Fromentin), Charles Poitevin fait ce qu’il peut depuis 1981. Entre ateliers culturels, boulots alimentaires, travail avec des mineurs en prise avec la justice, des collégien.ne.s et des personnes exilé.e.s, et missions marketing, il construit patiemment son écriture. Le dérapage de la tristesse est son premier roman aux éditions Au diable vauvert. .

Librairie Page et Plume 4 Place de la Motte Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 45 54

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English : Dédicace Charles Poitevin

L’événement Dédicace Charles Poitevin Limoges a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Limoges Métropole