Dédicace Charlotte Benoit Thionville

Charlotte Benoit est une jeune autrice lorraine. Elle a déjà publié plusieurs romans qui vont du fantastique au thriller en passant par la dystopie et la romance. Nous vous proposons de partir à sa rencontre lors d’une journée à la librairie.

Voici un avant-goût de son dernier roman

« Les immortels, les miens, mes semblables, ceux avec qui je passe le moins de temps.

L’éternité ne m’a jamais paru aussi longue qu’à leurs côtés.

Les éphémères, les humains, parmi lesquels je m’invente des vies et savoure mes existences.

Tout public

46 rue de Paris Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 85 61 01 thionvillecentre@hisler.fr

English :

Charlotte Benoit is a young author from Lorraine. She has already published several novels ranging from fantasy and thrillers to dystopias and romance. We invite you to meet her during a day at the bookshop.

Here’s a sneak preview of her latest novel:

« The immortals, my own, my fellow creatures, those with whom I spend the least time.

Eternity has never seemed so long to me as it does to them.

The ephemerals, the humans, among whom I invent lives and savor my existences.

A harmony tinged with lies, but not sincerity. »

German :

Charlotte Benoit ist eine junge Autorin aus Lothringen. Sie hat bereits mehrere Romane veröffentlicht, die von Fantasy über Dystopie und Romantik bis hin zu Thrillern reichen. Wir schlagen Ihnen vor, sie an einem Tag in der Buchhandlung zu treffen.

Hier ein kleiner Vorgeschmack auf seinen neuesten Roman

« Die Unsterblichen, die Meinen, meine Mitmenschen, die, mit denen ich die wenigste Zeit verbringe.

Die Ewigkeit ist mir nie so lang vorgekommen wie an ihrer Seite.

Die Vergänglichen, die Menschen, unter denen ich mir ein Leben erfinde und meine Existenz genieße.

Eine Harmonie, die von Lügen, aber nicht von Aufrichtigkeit geprägt ist »

Italiano :

Charlotte Benoit è una giovane autrice della Lorena. Ha già pubblicato diversi romanzi che spaziano dal fantasy al thriller, dalla distopia al romanzo. Vi invitiamo a incontrarla per una giornata in libreria.

Ecco un’anteprima del suo ultimo romanzo:

« Gli immortali, i miei simili, quelli con cui passo meno tempo.

L’eternità non mi è mai sembrata così lunga come per loro.

Gli effimeri, gli umani, tra i quali invento vite e assaporo le mie esistenze.

Un’armonia tinta di menzogna, ma non di sincerità »

Espanol :

Charlotte Benoit es una joven autora de Lorena. Ya ha publicado varias novelas, desde fantasía y thrillers hasta distopías y romances. Le invitamos a conocerla durante un día en la librería.

He aquí un adelanto de su última novela:

« Los inmortales, los de mi especie, aquellos con los que paso menos tiempo.

La eternidad nunca me ha parecido tan larga como a ellos.

Los efímeros, los humanos, entre los que invento vidas y saboreo mis existencias.

Una armonía teñida de mentiras, pero no de sinceridad »

