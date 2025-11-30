Dédicace Place de la Mairie Chenereilles

Dédicace

Place de la Mairie La vieille école bar associatif Chenereilles Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 13:00:00

Date(s) :

2025-11-30

L’association par Monts et par Mots accueille Lionel Ciochetto pour présenter son livre Lavalette, l’épopée du barrage des deux guerres aux éditions de la Flandonnière.

.

Place de la Mairie La vieille école bar associatif Chenereilles 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

English :

The association par Monts et par Mots welcomes Lionel Ciochetto to present his book Lavalette, l’épopée du barrage des deux guerres , published by Editions de la Flandonnière.

L’événement Dédicace Chenereilles a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme du Haut-Lignon