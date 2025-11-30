Dédicace Place de la Mairie Chenereilles
Dédicace Place de la Mairie Chenereilles dimanche 30 novembre 2025.
Place de la Mairie La vieille école bar associatif Chenereilles Haute-Loire
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 13:00:00
2025-11-30
L’association par Monts et par Mots accueille Lionel Ciochetto pour présenter son livre Lavalette, l’épopée du barrage des deux guerres aux éditions de la Flandonnière.
Place de la Mairie La vieille école bar associatif Chenereilles 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
English :
The association par Monts et par Mots welcomes Lionel Ciochetto to present his book Lavalette, l’épopée du barrage des deux guerres , published by Editions de la Flandonnière.
L’événement Dédicace Chenereilles a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme du Haut-Lignon