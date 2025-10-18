Dédicace Chloé Ernest Thionville

Dédicace Chloé Ernest Thionville samedi 18 octobre 2025.

Dédicace Chloé Ernest

46 rue de Paris Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-10-18 16:30:00

fin : 2025-10-18 19:00:00

Date(s) :

2025-10-18

C’est avec joie que nous recevons Chloé Ernest, autrice de romantasy et romance dont « Le tarot du solstice » et « Golden Heart ». Elle sera présente à la librairie et se fera un plaisir de vous faire découvrir ses romans.

Voici un avant-goût de son dernier roman

« Pour Ilyssia, ses études d’art, c’est toute sa vie. Déterminée à prouver qu’elle est la meilleure, elle participe à un concours de sculpture supposé marquer un tournant dans sa carrière.

Elle n’a qu’une seule idée en tête remporter la première place. Hélas, lorsque le sujet est dévoilé, elle tombe de haut… Pour réaliser son rêve, elle devra affronter ses pires cauchemars.

Et elle est encore plus troublée quand son chemin vers la victoire vient à croiser celui de Célian Jones, un basketteur à qui tout réussit.

Qu’ils s’aiment ou qu’ils se haïssent, ils ne peuvent lutter contre la passion qui unit leurs âmes. Et si l’inspiration se tapissait tout au fond de leurs cœurs fissurés ? »Tout public

0 .

46 rue de Paris Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 85 61 01 thionvillecentre@hisler.fr

English :

We’re delighted to welcome Chloé Ernest, author of novels including « Le tarot du solstice » and « Golden Heart ». She will be present at the bookshop and will be delighted to introduce you to her novels.

Here’s a sneak preview of her latest novel:

« For Ilyssia, studying art is her life. Determined to prove that she is the best, she enters a sculpture competition that is supposed to mark a turning point in her career.

All she can think about is winning first place. Alas, when the subject is revealed, she falls flat on her face? To realize her dream, she has to face her worst nightmares.

And she’s even more troubled when her path to victory crosses that of Célian Jones, a basketball player who’s succeeded in everything.

Whether they love or hate each other, they can’t fight the passion that unites their souls. What if inspiration lurked deep within their cracked hearts? »

German :

Wir freuen uns, Chloé Ernest, Autorin von Romantasy- und Liebesromanen, darunter « Das Tarot der Sonnenwende » und « Golden Heart », bei uns begrüßen zu dürfen. Sie wird in der Buchhandlung anwesend sein und freut sich darauf, Ihnen ihre Romane vorzustellen.

Hier ein kleiner Vorgeschmack auf ihren neuesten Roman

« Für Ilyssia ist ihr Kunststudium ihr ganzes Leben. Sie ist fest entschlossen, zu beweisen, dass sie die Beste ist, und nimmt an einem Bildhauerwettbewerb teil, der einen Wendepunkt in ihrer Karriere darstellen soll.

Sie hat nur ein Ziel vor Augen: den ersten Platz zu gewinnen. Doch als das Thema bekannt gegeben wird, fällt sie aus allen Wolken Um ihren Traum zu verwirklichen, muss sie sich ihren schlimmsten Albträumen stellen.

Als sich ihr Weg zum Sieg mit dem erfolgreichen Basketballspieler Celian Jones kreuzt, ist sie noch verwirrter.

Ob sie sich nun lieben oder hassen, sie können nicht gegen die Leidenschaft ankämpfen, die ihre Seelen vereint. Was ist, wenn die Inspiration tief in ihren gebrochenen Herzen liegt? »

Italiano :

Siamo lieti di dare il benvenuto a Chloé Ernest, autrice di romanzi tra cui « Le tarot du solstice » e « Golden Heart ». Sarà presente in libreria e sarà lieta di presentarvi i suoi romanzi.

Ecco un’anteprima del suo ultimo romanzo:

« Per Ilyssia lo studio dell’arte è la sua vita. Decisa a dimostrare di essere la migliore, partecipa a un concorso di scultura che dovrebbe segnare una svolta nella sua carriera.

L’unica cosa a cui pensa è vincere il primo posto. Purtroppo, quando il soggetto viene svelato, cade a terra? Per realizzare il suo sogno, dovrà affrontare i suoi peggiori incubi.

E sarà ancora più turbata quando la sua strada verso la vittoria si incrocerà con quella di Célian Jones, un giocatore di basket che è riuscito in tutto.

Che si amino o si odino, non possono combattere la passione che unisce le loro anime. E se l’ispirazione si nascondesse nel profondo dei loro cuori incrinati?

Espanol :

Nos complace dar la bienvenida a Chloé Ernest, autora de novelas como « Le tarot du solstice » y « Golden Heart ». Estará presente en la librería y estará encantada de presentarle sus novelas.

He aquí un adelanto de su última novela:

« Para Ilyssia, estudiar arte es su vida. Decidida a demostrar que es la mejor, se presenta a un concurso de escultura que debe marcar un antes y un después en su carrera.

Sólo piensa en ganar el primer premio. Sin embargo, cuando el tema se desvela, cae de bruces.. Para hacer realidad su sueño, tendrá que enfrentarse a sus peores pesadillas.

Y se inquieta aún más cuando su camino hacia la victoria se cruza con el de Célian Jones, un jugador de baloncesto que ha triunfado en todo.

Se amen o se odien, no pueden luchar contra la pasión que une sus almas. ¿Y si la inspiración acechara en lo más profundo de sus corazones agrietados?

L’événement Dédicace Chloé Ernest Thionville a été mis à jour le 2025-09-23 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME