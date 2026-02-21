Dédicace Christian Barth Centre commercial Géric Thionville

Dédicace Christian Barth

Centre commercial Géric 4 rue du Maillet Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-07 18:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Les aventures de Luc Vilmeidr (tome 1)

Février 2005 Le Jeune Luc Vilmeidr, 14 ans, habitant une petite ville de la Creuse, découvre un jour que les objets lui obéissent. Sa mère lui confie qu’il est l’héritier d’une ancienne famille de sorciers gardienne d’un objet sacré et que ce statut le met en danger sans qu’elle n’en sache véritablement les raisons.

Les forces du Mal se manifestent et Luc, qui ne comprends pas le sens de leurs menaces, doit se défendre.

Sera-t-il assez fort pour déjouer le plan infernal qui a été monté contre lui ?Tout public

Centre commercial Géric 4 rue du Maillet Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 57 18 42 hislerbdbis@orange.fr

English :

The adventures of Luc Vilmeidr (Volume 1):

February 2005 One day, 14-year-old Luc Vilmeidr, who lives in a small town in the Creuse region of France, discovers that objects obey him. His mother confides in him that he is the heir to an ancient family of sorcerers, guardian of a sacred object, and that this status puts him in danger, although she has no real idea why.

The forces of evil appear and Luc, who doesn’t understand the meaning of their threats, must defend himself.

Will he be strong enough to thwart the infernal plan that has been hatched against him?

L’événement Dédicace Christian Barth Thionville a été mis à jour le 2026-02-21 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME