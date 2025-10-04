Dédicace Christian Hermann Centre commercial Géric Thionville
Dédicace Christian Hermann Centre commercial Géric Thionville samedi 4 octobre 2025.
Dédicace Christian Hermann
Centre commercial Géric 4 rue du Maillet Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2025-10-04 14:00:00
fin : 2025-10-04 18:00:00
2025-10-04
Dédicace de Christian Hermann pour son livre « Nicolas et la malédiction du sorcier ».Tout public
Centre commercial Géric 4 rue du Maillet Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 57 18 42 hislerbdbis@orange.fr
English :
Book signing by Christian Hermann for his book « Nicolas et la malédiction du sorcier ».
German :
Signierstunde von Christian Hermann für sein Buch « Nicolas et la malédiction du sorcier » (Nicolas und der Fluch des Zauberers).
Italiano :
Firma del libro di Christian Hermann per il suo libro « Nicolas et la malédiction du sorcier ».
Espanol :
Firma de libros de Christian Hermann por su libro « Nicolas et la malédiction du sorcier ».
L’événement Dédicace Christian Hermann Thionville a été mis à jour le 2025-09-23 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME