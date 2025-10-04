Dédicace Christian Hermann Centre commercial Géric Thionville

Dédicace Christian Hermann Centre commercial Géric Thionville samedi 4 octobre 2025.

Centre commercial Géric 4 rue du Maillet Thionville Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-10-04 14:00:00
fin : 2025-10-04 18:00:00

2025-10-04

Dédicace de Christian Hermann pour son livre « Nicolas et la malédiction du sorcier ».Tout public
Centre commercial Géric 4 rue du Maillet Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 57 18 42  hislerbdbis@orange.fr

English :

Book signing by Christian Hermann for his book « Nicolas et la malédiction du sorcier ».

German :

Signierstunde von Christian Hermann für sein Buch « Nicolas et la malédiction du sorcier » (Nicolas und der Fluch des Zauberers).

Italiano :

Firma del libro di Christian Hermann per il suo libro « Nicolas et la malédiction du sorcier ».

Espanol :

Firma de libros de Christian Hermann por su libro « Nicolas et la malédiction du sorcier ».

