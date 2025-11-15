Dédicace Christian Schott Thionville

Dédicace Christian Schott

46 rue de Paris Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-15 18:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Vous l’attendiez, il est de retour ! Notre Christian Schott préféré revient avec le quatrième tome des aventures de l’inspecteur Bolitch, Dessein funeste . Plus aucune excuse pour ne pas vous plonger dans la découverte de ces polars de qualité et de son auteur, de qualité aussi !

Une nouvelle enquête qui nous ramène dans l’univers habituel de nos deux policiers. On y partage leur quotidien, leurs souvenirs, leurs états d’âme. On retrouve Marlène et Yolanda, leurs compagnes, Sélim le patron du petit café, le déplaisant commissaire Petitfeu, Marcel et Robert les fidèles du comptoir, et on fait la rencontre d’un procureur qui ne manque pas de caractère…Tout public

0 .

46 rue de Paris Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 85 61 01 thionvillecentre@hisler.fr

English :

You’ve been waiting for him, he’s back! Our favorite Christian Schott returns with the fourth volume of Inspector Bolitch’s adventures, Dessein funeste . There’s no longer any excuse not to immerse yourself in the discovery of these quality detective novels, and of their author, quality too!

A new investigation that takes us back to the usual world of our two policemen. We share their daily lives, their memories and their moods. We meet up again with Marlène and Yolanda, their companions, Sélim the café owner, the unpleasant Commissaire Petitfeu, Marcel and Robert, the faithful members of the bar, and we meet a prosecutor who is not lacking in character…

German :

Sie haben auf ihn gewartet, er ist wieder da! Unser Lieblingsautor Christian Schott meldet sich mit dem vierten Band der Abenteuer von Inspektor Bolitch, Fatale Absicht , zurück. Es gibt keine Ausrede mehr, sich nicht in die Entdeckung dieser hochwertigen Kriminalromane und seines ebenfalls hochwertigen Autors zu stürzen!

Ein neuer Fall, der uns in die gewohnte Welt unserer beiden Polizisten zurückführt. Wir nehmen an ihrem Alltag, ihren Erinnerungen und ihren Gemütszuständen teil. Wir treffen Marlène und Yolanda, ihre Lebensgefährtinnen, Sélim, den Besitzer des kleinen Cafés, den unangenehmen Kommissar Petitfeu, Marcel und Robert, die treuen Tresenbesucher, und wir lernen einen Staatsanwalt kennen, dem es nicht an Charakter fehlt…

Italiano :

Lo stavate aspettando: è tornato! Il nostro Christian Schott preferito è tornato con il quarto volume delle avventure dell’ispettore Bolitch, Dessein funeste . Non ci sono scuse per non scoprire questi romanzi polizieschi di qualità e un autore di qualità!

Una nuova indagine che ci riporta nel mondo abituale dei nostri due poliziotti. Condividiamo la loro vita quotidiana, i loro ricordi e i loro stati d’animo. Incontriamo Marlène e Yolanda, le loro compagne, Sélim, il proprietario del bar, l’antipatico commissario Petitfeu, Marcel e Robert, i frequentatori abituali del bar, e conosciamo un procuratore a cui non manca il carattere…

Espanol :

Lo estabas esperando: ¡ha vuelto! Nuestro Christian Schott favorito vuelve con el cuarto volumen de las aventuras del inspector Bolitch, Dessein funeste . No hay excusa para no dar el paso y descubrir estas novelas policíacas de calidad, ¡y a un autor de calidad también!

Una nueva investigación que nos devuelve al mundo habitual de nuestros dos policías. Compartimos su vida cotidiana, sus recuerdos y sus estados de ánimo. Nos encontramos con Marlène y Yolanda, sus compañeras, Sélim el dueño del café, el antipático comisario Petitfeu, Marcel y Robert, los habituales del bar, y conocemos a un fiscal al que no le falta carácter…

