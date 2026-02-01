Dédicace Claire Valton Centre commercial Géric Thionville

Dédicace Claire Valton

Quand les murs se souviennent

La Maison sur la Falaise. Loïck Evarleg, un célèbre écrivain en mal d’inspiration, s’isole en Bretagne et y résout le mystère d’un crime commis en 1930. Le Château de Fauve. Fauve Andrieux, une jeune femme décidée, va mettre tout en oeuvre pour accomplir son rêve d’enfant inspiré d’un dépliant publicitaire vantant la beauté d’un château fort en Aquitaine. La Chapelle des Naufragés. Evariste Pleven se réveille amnésique à l’hôpital, après un grave accident de voiture. Il va essayer de redonner un sens à sa vie. Ces trois nouvelles évoquent les difficultés personnelles rencontrées par les personnages et vont tenter, chacun à leur façon, d’y apporter des réponses.Tout public

Centre commercial Géric 4 rue du Maillet Thionville 57100 Moselle Grand Est

When walls remember

The House on the Cliff. Loïck Evarleg, a famous writer in need of inspiration, isolates himself in Brittany and solves the mystery of a crime committed in 1930. Le Château de Fauve. Fauve Andrieux, a determined young woman, will do everything in her power to fulfill a childhood dream inspired by a brochure advertising the beauty of a fortified castle in Aquitaine. La Chapelle des Naufragés. Evariste Pleven wakes up with amnesia in hospital after a serious car accident. He tries to restore meaning to his life. These three short stories evoke the personal difficulties encountered by the characters, each in their own way trying to find answers.

