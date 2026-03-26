Dédicace Claude Brunerie Librairie Page et Plume Limoges

Dédicace Claude Brunerie

Librairie Page et Plume 4 Place de la Motte Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Page et Plume accueille Claude Brunerie pour une séance de dédicace de son livre Oh ! Berbères du Haut-Atlas et du Saghro .

LE LIVRE

Avec une plume vibrante et sincère, Claude Brunerie nous emmène au cœur des paysages saisissants du Maroc. Entre récit de voyage et quête intérieure, il nous fait vivre une aventure humaine et sensorielle inoubliable. Ses textes, empreints de poésie et de profondeur, capturent la beauté sauvage des montagnes et la sagesse des Berbères, intimement liés à leur terre. Un témoignage fort et inspirant, qui invite à la découverte de soi autant qu’à celle d’un monde fascinant.

L’AUTEUR

Claude Brunerie, ancien professeur d’EPS dont la mise en invalidité a interrompu la carrière, s’est reconstruit à travers sa passion pour les treks et les voyages. Il est reconnu pour sa capacité à transmettre la beauté et l’humanité des montagnes qu’il parcourt. .

Librairie Page et Plume 4 Place de la Motte Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 45 54

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English : Dédicace Claude Brunerie

L’événement Dédicace Claude Brunerie Limoges a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Limoges Métropole