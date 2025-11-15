Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Dédicace d’Anaïs Cros chez Les Darons Villé

11 rue Louis Pasteur Villé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-15 13:00:00

2025-11-15

Anaïs Cros, auteure de nombreux romans de fantasy, sera en dédicace à la librairie. A découvrir notamment, son roman Méfie-toi des loups, Elsa .   .

11 rue Louis Pasteur Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 57 23 98  librairie.lesdarons@gmail.com

