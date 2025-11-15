Dédicace d’Anaïs Cros chez Les Darons Villé

Dédicace d’Anaïs Cros chez Les Darons

11 rue Louis Pasteur Villé Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-15 13:00:00

2025-11-15

Anaïs Cros, auteure de nombreux romans de fantasy, sera en dédicace à la librairie. A découvrir notamment, son roman Méfie-toi des loups, Elsa . .

+33 3 90 57 23 98 librairie.lesdarons@gmail.com

