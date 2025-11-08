Dédicace d’Anne-Lise Nalin et Joris Chamblain Librairie Mollat Bordeaux

Dédicace d’Anne-Lise Nalin et Joris Chamblain Samedi 8 novembre, 15h00 Librairie Mollat Gironde

Début : 2025-11-08T15:00:00 – 2025-11-08T18:00:00

Fin : 2025-11-08T15:00:00 – 2025-11-08T18:00:00

Retrouvez le livre : https://shorturl.at/CoVd9

« Entre tracas scolaires et familiaux, Victor, qui est en CM2, a besoin de toute sa petite philosophie pour garder son optimisme. Surtout lorsque l’oncle Zak, aventurier notoire, provoque quelques turbulences dans la famille. » ©Electre 2025

Rendez-vous dès 15 heures à la Librairie Mollat.

Librairie Mollat 13 rue vital carles Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Venez rencontrer Anne-Lise Nalin et Joris Chamblain lors d’une séance de dédicace de leur livre « Le cœur en braille, trois ans avant » aux éditions Dargaud.