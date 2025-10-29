Dédicace d’Anne-Sophie Chauvet Librairie Mollat Bordeaux

Dédicace d’Anne-Sophie Chauvet Mercredi 29 octobre, 15h00 Librairie Mollat Gironde

Retrouvez le livre: « La famille 3×2 » : https://shorturl.at/GOPsE

« Le couple Henri et Fleur ont trois paires de jumeaux. Lorsqu’ils leur annoncent qu’ils quittent Paris pour emménager dans le château familial à rénover, chacun des six enfants réagit différemment. A leur arrivée cependant, la famille découvre que les fonds pour les travaux ont disparu et se mettent en quête du mythique trésor du château. » ©Electre 2025

Retrouvez le livre: « Hermance, damoiselle d’Aliénor » volume 5 : https://shorturl.at/ug4Fq

« Hermance, Eulalie et toute la cour d’Aliénor sont enfin arrivées à Bordeaux. Cette dernière ne semble pourtant montrer aucun enthousiasme et un mal inconnu semble s’être emparé d’elle. Hermance et Eulalie s’inquiètent et mènent l’enquête pour découvrir le secret de leur future duchesse. » ©Electre 2025

Rendez-vous dès 15 heures à la Librairie Mollat.

Librairie Mollat 15 rue Vital Carles, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d'Or Gironde Nouvelle-Aquitaine

Venez rencontrer Anne-Sophie Chauvet lors d’une séance de dédicace de ses livres « Hermance, damoiselle d’Aliénor » aux éditions mame et « La famille 3×2 » aux éditions Emmanuel.