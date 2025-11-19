Dédicace d’Arnaud David, Yoan Leshauriès, Nicolas Le Gardien et Fabien Pont Librairie Mollat Bordeaux

Dédicace d’Arnaud David, Yoan Leshauriès, Nicolas Le Gardien et Fabien Pont Mercredi 19 novembre, 15h00 Librairie Mollat Gironde

« L’histoire du club de rugby girondin. » ©Electre 2025

Rendez-vous dès 15 heures à la Librairie Mollat.

Librairie Mollat 13 rue vital carles Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Venez rencontrer Arnaud David, Yoan Leshauriès, Nicolas Le Gardien et Fabien Pont lors d’une séance de dédicace de leur livre « UBB » aux éditions Sud Ouest.