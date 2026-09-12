Dédicace de Arnaud Michel Livres in Room Saint-Pol-de-Léon
samedi 19 septembre 2026 · Livres in Room · Saint-Pol-de-Léon
Informations pratiques
Saint-Pol-de-Léon
Dédicace de Arnaud Michel
Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Rencontre autour de sa BD Becky Stillborn t. 3 Le nourrisson des cendres .
L’inspecteur Isaac Jack est à Whitechapel. Il tente de remonter la piste de lady Stillborn, laissée pour morte et introuvable depuis un an lors de sa confrontation avec lui et le Maire de la ville. Tous deux ne rêvent que d’une chose la voir morte. Et elle, que cherche-t-elle ? Et si c’était simplement à avoir le droit de vivre ? .
Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 28 41
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English :
L’événement Dédicace de Arnaud Michel Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-08-31 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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