Dédicace de Aurélie Fontaine et Marie-Morgane Le Deunff Librairie Dialogues Brest

Dédicace de Aurélie Fontaine et Marie-Morgane Le Deunff Librairie Dialogues Brest samedi 20 septembre 2025.

Dédicace de Aurélie Fontaine et Marie-Morgane Le Deunff

Librairie Dialogues 37 Rue Louis Pasteur Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Dédicace autour du « Roule, rêve, ose « – éd. Goater (existe en langue bretonne)

Venez rencontrer Aurélie Fontaine, autrice, et Marie-Morgane Le Deunff, championne cycliste et figure montante du peloton, à l’occasion de la sortie d’un ouvrage inspirant sur la vie des sportives professionnelles. À travers le parcours de Marie-Morgane, découvrez les coulisses du sport de haut niveau les entraînements, les émotions, les défis, et la place des femmes dans un milieu ultra-compétitif.

Un moment privilégié pour échanger, s’inspirer et peut-être croiser une future participante du Tour de France féminin 2025 !

L’auteure Aurélie Fontaine est journaliste et consultante en égalité femmes-hommes. Elle est l’autrice de Ce que peuvent les garçons, un livre documentaire jeunesse anti-sexiste, et de De si longues nuits, la solitude des épouses d’émigrés en Afrique de l’ouest. Elle réalise également le podcast Breton·nes et féministes. .

Librairie Dialogues 37 Rue Louis Pasteur Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 88 68

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Dédicace de Aurélie Fontaine et Marie-Morgane Le Deunff Brest a été mis à jour le 2025-07-27 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole