Dédicace de Camille Garoche Librairie Mollat Bordeaux

Dédicace de Camille Garoche Samedi 1 novembre, 15h00 Librairie Mollat Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-01T15:00:00 – 2025-11-01T18:00:00

Fin : 2025-11-01T15:00:00 – 2025-11-01T18:00:00

Retrouvez le livre : https://urls.fr/IuAlbd

« Un grand concours est organisé au coeur de la nature afin d’élire le royaume de fées dont la magie est la plus extraordinaire. » ©Electre 2025

Rendez-vous dès 15 heures à la Librairie Mollat.

Librairie Mollat 15 rue Vital Carles, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://urls.fr/IuAlbd »}]

Venez rencontrer Camille Garoche à l’occasion d’une dédicace de son livre « Le concours de fées » aux éditions Little Urban