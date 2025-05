Dédicace de Caroline François Rubino – Librairie de l’Olivier Nyons, 7 juin 2025 09:30, Nyons.

Drôme

Dédicace de Caroline François Rubino Librairie de l’Olivier 8 place de la Libération Nyons Drôme

Début : 2025-06-07 09:30:00

fin : 2025-06-07 12:45:00

2025-06-07

Recueil de poésies autour du Mont Ventoux, les peintures de Caroline François Rubino dialoguent avec les poèmes de la poétesse Angèle Paoli. Ce livre évoque des montagnes mythiques, telles que le Mont Fuji d »Hokusai et d’Hiroshige.

Librairie de l’Olivier 8 place de la Libération

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 04 91 librairie.olivier@club-internet.fr

English :

A collection of poems about Mont Ventoux, Caroline François Rubino’s paintings dialogue with poems by poet Angèle Paoli. The book evokes mythical mountains such as Mount Fuji by Hokusai and Hiroshige.

German :

Eine Sammlung von Gedichten rund um den Mont Ventoux. Die Gemälde von Caroline François Rubino treten in einen Dialog mit den Gedichten der Dichterin Angèle Paoli. Das Buch erinnert an mythische Berge wie den Berg Fuji von Hokusai und Hiroshige.

Italiano :

Una raccolta di poesie sul Mont Ventoux, i dipinti di Caroline François Rubino dialogano con le poesie della poetessa Angèle Paoli. Il libro evoca montagne mitiche come il Monte Fuji di Hokusai e Hiroshige.

Espanol :

Una colección de poemas sobre el Mont Ventoux, las pinturas de Caroline François Rubino dialogan con poemas de la poeta Angèle Paoli. El libro evoca montañas míticas como el monte Fuji de Hokusai e Hiroshige.

L’événement Dédicace de Caroline François Rubino Nyons a été mis à jour le 2025-05-23 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale