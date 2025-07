Dédicace de Catherine Cesp- librairie Plumes et Bulles librairie Plumes et bulles Bagnères-de-Bigorre

Dédicace de Catherine Cesp- librairie Plumes et Bulles librairie Plumes et bulles Bagnères-de-Bigorre samedi 26 juillet 2025.

Dédicace de Catherine Cesp- librairie Plumes et Bulles

librairie Plumes et bulles BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-26 10:00:00

fin : 2025-07-26 13:00:00

Date(s) :

2025-07-26

Catherine Cesp, autrice de livres de Bagnères de Bigorre, fera une séance de dédicaces à la librairie Plumes et Bulles à Bagnères de Bigorre samedi 26 juillet entre 10h et 13h.

Après le succès de « La femme qui décide d’être heureuse », elle présentera son nouveau livre « Les Contes du Nouveau Monde Réel ».

Un conte tout plein d’Amour et de tendresse qui traite de la gestion des émotions… Avis aux petits (à partir de 5ans) comme aux grands…!

Catherine Cesp viendra également avec ses autres livres dont « La femme qui décide d’être heureuse » (un succès qui continue) ainsi qu’avec « Le Cri du Coeur ou le Courage de Vivre » sous sa nouvelle version.

.

librairie Plumes et bulles BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie catherinechalew@gmail.com

English :

Bagnères de Bigorre author Catherine Cesp will be holding a book signing at the Plumes et Bulles bookshop in Bagnères de Bigorre on Saturday July 26 between 10am and 1pm.

After the success of « La femme qui décide d’être heureuse », she will be presenting her new book « Les Contes du Nouveau Monde Réel ».

A tale full of love and tenderness, about managing emotions… For children (5 and up) and adults alike…!

Catherine Cesp will also be on hand with her other books, including « La femme qui décide d’être heureuse » (a continuing success) and a new version of « Le Cri du Coeur ou le Courage de Vivre ».

German :

Catherine Cesp, Buchautorin aus Bagnères de Bigorre, wird am Samstag, den 26. Juli zwischen 10 und 13 Uhr eine Signierstunde in der Buchhandlung Plumes et Bulles in Bagnères de Bigorre abhalten.

Nach dem Erfolg von « La femme qui décide d’être heureux » wird sie ihr neues Buch « Les Contes du Nouveau Monde Réel » (Die Märchen der neuen realen Welt) vorstellen.

Ein Märchen voller Liebe und Zärtlichkeit, in dem es um den Umgang mit Emotionen geht… Für Kinder (ab 5 Jahren) und Erwachsene…!

Catherine Cesp wird auch ihre anderen Bücher vorstellen, darunter « La femme qui décide d’être heureux » (ein anhaltender Erfolg) und « Le Cri du Coeur ou le Courage de Vivre » (Der Schrei des Herzens oder der Mut zum Leben) in einer neuen Version.

Italiano :

L’autrice di Bagnères de Bigorre Catherine Cesp firmerà il suo libro presso la libreria Plumes et Bulles di Bagnères de Bigorre sabato 26 luglio dalle 10.00 alle 13.00.

Dopo il successo di « La femme qui décide d’être heureuse », presenterà il suo nuovo libro « Les Contes du Nouveau Monde Réel ».

Un racconto pieno di amore e tenerezza sulla gestione delle emozioni… Per grandi e piccini (dai 5 anni in su)…!

Catherine Cesp sarà presente anche con altri suoi libri, tra cui « La femme qui décide d’être heureuse » (un successo continuo) e una nuova versione di « Le Cri du Coeur ou le Courage de Vivre ».

Espanol :

Catherine Cesp, escritora de Bagnères de Bigorre, firmará sus libros en la librería Plumes et Bulles de Bagnères de Bigorre el sábado 26 de julio de 10:00 a 13:00 horas.

Tras el éxito de « La femme qui décide d’être heureuse », presentará su nuevo libro « Les Contes du Nouveau Monde Réel ».

Un cuento lleno de amor y ternura sobre la gestión de las emociones… ¡Para grandes y pequeños (a partir de 5 años)…!

Catherine Cesp también estará presente con sus otros libros, entre ellos « La femme qui décide d’être heureuse » (un éxito continuado) y una nueva versión de « Le Cri du Coeur ou le Courage de Vivre ».

L’événement Dédicace de Catherine Cesp- librairie Plumes et Bulles Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2025-07-23 par Pôle du Tourmalet |CDT65