Dédicace de Céline Denjean Livres in Room Saint-Pol-de-Léon

Dédicace de Céline Denjean

Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 16:00:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Rencontre autour de son roman Déferlante paru aux Editions Michel Lafon.

Finistère Nord. Devant le cercueil d’Alessandro, le silence ne peut dissimuler la haine qui oppose les Chavez aux Delaroche. Albertina, la mère du défunt, est convaincue de la culpabilité de sa belle-fille, Cloé, ex-enfant star et actrice de renom. Le rapt de Cloé à la sortie du cimetière libère une violence incontrôlable manipulation, menaces et chantage aspirent les deux clans dans une spirale dévastatrice… Céline Denjean nous entraîne dans une intrigue complexe au sein d’une famille rattrapée par un passé peu honorable.

Un roman choral, sans enquêteurs, mais une mosaïque de personnages pris au piège d’un terrible engrenage et dont les voix singulières dissèquent de l’intérieur le point de bascule vers le crime. .

Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 28 41

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English : Dédicace de Céline Denjean

L’événement Dédicace de Céline Denjean Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-03-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX