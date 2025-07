Dédicace de Clémence DE VILLECOURT Exploratrice Bénodet

Dédicace de Clémence DE VILLECOURT Exploratrice

4 Avenue de la Plage Bénodet Finistère

Début : 2025-07-14 15:00:00

fin : 2025-07-14 19:30:00

2025-07-14

Rencontre avec Clémence De Villecourt

Le lundi 14 juillet, de 15h15 à 19h15, venez assister à une rencontre exceptionnelle avec Clémence De Villecourt, exploratrice et autrice de récits de voyage.

À travers ses aventures et son regard singulier sur le monde, elle partage des expériences riches en découvertes et en rencontres humaines. Une invitation à l’évasion et à la réflexion sur le voyage, au sens large. .

4 Avenue de la Plage Bénodet 29950 Finistère Bretagne

