Dédicace de Florence Rivières et Delphine Vallette, Librairie Mollat, Bordeaux

Dédicace de Florence Rivières et Delphine Vallette Samedi 21 février, 15h00 Librairie Mollat Gironde

Rendez-vous dès 15 heures à la Librairie Mollat.

Retrouvez le livre de Florence Rivières : https://shorturl.at/y0D6k

« Léon aimerait que ses parents arrêtent de l’appeler Léonie car il ne s’identifie pas à cette personne. Il souffre de harcèlement scolaire et voudrait être accepté tel qu’il est. Quand sa détresse est trop lourde, il s’isole dans un blockhaus. Un jour, il réalise que quatre autres collégiens s’y réunissent après les cours et voit l’occasion de se faire des amis. La jaquette se transforme en poster. » ©Electre 2026

Retrouvez le livre de Delphine Vallette : https://shorturl.at/vinGQ

« Thomas subit des moqueries à l’école à cause de ses sourcils. Un roman sur le harcèlement scolaire pour apprendre à dénoncer ceux qui le font subir et à assumer ses différences. » ©Electre 2026

Librairie Mollat 15 rue Vital Carles, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://shorturl.at/y0D6k »}, {« link »: « https://shorturl.at/vinGQ »}]

Venez rencontrer Florence Rivières et Delphine Vallette lors d’une séance de dédicace de leurs livres aux éditions du Seuil Jeunesse.