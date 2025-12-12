DEDICACE DE FRANCIS AGULLO, PRIX LITTERAIRE DE LA VILLE DE SAINT-CYPRIEN Médiathèque Prosper Mérimée Saint-Cyprien

DEDICACE DE FRANCIS AGULLO, PRIX LITTERAIRE DE LA VILLE DE SAINT-CYPRIEN

Médiathèque Prosper Mérimée 1 Rue François Arago Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Début : 2026-01-24 14:30:00

fin : 2026-01-24 16:30:00

2026-01-24

Samedi 24 janvier de 14h30 à 16h30 > A l’invitation de l’association Plaisir de Lire et de la Ville de Saint-Cyprien, Francis AGULLO, lauréat du Prix littéraire 2025 dédicacera son dernier roman Les jumeaux de Corneilla ; l’occasion de découvrir le…

Saturday January 24, 2.30 pm to 4.30 pm > At the invitation of the Plaisir de Lire association and the Ville de Saint-Cyprien, Francis AGULLO, winner of the Prix littéraire 2025, will sign his latest novel, Les jumeaux de Corneilla ; an opportunity to discover the…

