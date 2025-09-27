Dédicace de GÉRARD CHEVALIER Livres in Room Saint-Pol-de-Léon

Dédicace de GÉRARD CHEVALIER Livres in Room Saint-Pol-de-Léon samedi 27 septembre 2025.

Dédicace de GÉRARD CHEVALIER

Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon Finistère

Début : 2025-09-27 10:30:00

fin : 2025-09-27 12:30:00

2025-09-27

Rencontre autour de son livre « Accords Mortels ».

Une nouvelle enquête policière d’un auteur carantécois qui mêle musique et Bretagne. .

Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 28 41

