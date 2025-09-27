Dédicace de GÉRARD CHEVALIER Livres in Room Saint-Pol-de-Léon
Dédicace de GÉRARD CHEVALIER
Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon Finistère
Début : 2025-09-27 10:30:00
fin : 2025-09-27 12:30:00
2025-09-27
Rencontre autour de son livre « Accords Mortels ».
Une nouvelle enquête policière d’un auteur carantécois qui mêle musique et Bretagne. .
