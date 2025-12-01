Dédicace de Gwendal Lemercier Médiathèque l’Atelier Plouescat

Dédicace de Gwendal Lemercier

Médiathèque l’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-30 16:15:00

fin : 2025-12-30 17:15:00

Date(s) :

2025-12-30

Venez échanger avec Gwendal Lemercier et faire dédicacer vos bandes-dessinées.

Tout public. .

Médiathèque l’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 88 81

English :

L’événement Dédicace de Gwendal Lemercier Plouescat a été mis à jour le 2025-11-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX