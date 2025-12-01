Dédicace de Gwendal Lemercier Médiathèque l’Atelier Plouescat
mardi 30 décembre 2025
Médiathèque l’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat Finistère
Début : 2025-12-30 16:15:00
fin : 2025-12-30 17:15:00
2025-12-30
Venez échanger avec Gwendal Lemercier et faire dédicacer vos bandes-dessinées.
Tout public. .
Médiathèque l’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 88 81
