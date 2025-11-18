Dédicace de Inoxtag Station Ausone Bordeaux

Dédicace de Inoxtag Samedi 13 décembre, 14h00 Station Ausone Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-13T14:00:00 – 2025-12-13T16:00:00

Fin : 2025-12-13T14:00:00 – 2025-12-13T16:00:00

Événement sur inscription obligatoire via le lien ci-après :

https://my.weezevent.com/dedicace-de-inoxtag

Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d'Or Gironde Nouvelle-Aquitaine

Venez rencontrer Inoxtag à l’occasion de la parution du volume 2 de « Instinct » aux éditions Michel Lafon.