Dédicace de Isabelle RADINOVIC Stop dreaming Résilience 2024 Livres in Room Saint-Pol-de-Léon

Dédicace de Isabelle RADINOVIC Stop dreaming Résilience 2024

Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon Finistère

Début : 2026-02-21 10:30:00

fin : 2026-02-21 12:30:00

2026-02-21

Plus qu’un recueil, Stop dreaming Résilience 2024 est une expérience mêlant promenades, poèmes, musique et photographies.

Dans cet ouvrage, Isabelle Radinovic explore les nuances des origines multiculturelles, entre joies, défis et introspection.

Chaque récit, imprégné d’émotions, évoque l’amour, la perte et la résilience, invitant le lecteur à une réflexion profonde sur son propre parcours.

Un voyage intime et universel, célébrant la force des liens familiaux et la puissance du partage. .

+33 2 98 69 28 41

