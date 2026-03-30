Dédicace de Jean-Albert Guénégan Livres in Room Saint-Pol-de-Léon

Dédicace de Jean-Albert Guénégan

Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:30:00

fin : 2026-04-25 12:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Rencontre autour de son livre L’âme paysagiste paru aux Editions La Clé du Jardin.

Dans son nouvel ouvrage poétique, L’âme paysagiste, couvrant la période allant de 2023 à 2025, Jean-Albert Guénégan questionne la vie, le temps et rien d’autre, le

tien le mien, celui qu’on veut nôtre , comme le chante Charles Aznavour, et glorifie les paysages qu’offre la nature. .

Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 28 41

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dédicace de Jean-Albert Guénégan

L’événement Dédicace de Jean-Albert Guénégan Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-03-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX