Dédicace de Jean-Albert Guénégan Livres in Room Saint-Pol-de-Léon
Dédicace de Jean-Albert Guénégan Livres in Room Saint-Pol-de-Léon samedi 25 avril 2026.
Dédicace de Jean-Albert Guénégan
Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:30:00
fin : 2026-04-25 12:30:00
Date(s) :
2026-04-25
Rencontre autour de son livre L’âme paysagiste paru aux Editions La Clé du Jardin.
Dans son nouvel ouvrage poétique, L’âme paysagiste, couvrant la période allant de 2023 à 2025, Jean-Albert Guénégan questionne la vie, le temps et rien d’autre, le
tien le mien, celui qu’on veut nôtre , comme le chante Charles Aznavour, et glorifie les paysages qu’offre la nature. .
Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 28 41
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English : Dédicace de Jean-Albert Guénégan
L’événement Dédicace de Jean-Albert Guénégan Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-03-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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