Dédicace de Jean-Claude Samoyeau Châteauneuf-du-Faou samedi 6 décembre 2025.
Maison de la presse Châteauneuf-du-Faou Finistère
10:00:00
12:30:00
2025-12-06
Entre récit hilarant et parcours d’un anti-héros, l’œuvre de Jean-Claude Samoeyau est saisissante!
Venez rencontrer l’auteur Châteauneuvien en signature à la Maison de la presse le samedi 06 décembre de 10h à 12h30. .
Maison de la presse Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne
