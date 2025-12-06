Dédicace de Jean-Claude Samoyeau Châteauneuf-du-Faou

Dédicace de Jean-Claude Samoyeau

Maison de la presse Châteauneuf-du-Faou Finistère

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 12:30:00

2025-12-06

Entre récit hilarant et parcours d’un anti-héros, l’œuvre de Jean-Claude Samoeyau est saisissante!

Venez rencontrer l’auteur Châteauneuvien en signature à la Maison de la presse le samedi 06 décembre de 10h à 12h30. .

Maison de la presse Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne

