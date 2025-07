Dédicace de Jean FAILLER Bénodet

Dédicace de Jean FAILLER Bénodet mardi 15 juillet 2025.

Dédicace de Jean FAILLER

4 Avenue de la Plage Bénodet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-15 10:00:00

fin : 2025-07-15 12:30:00

Date(s) :

2025-07-15

Dédicace avec Jean Failler Librairie de la Plage

À l’occasion de la parution de « Retour à Belle-Île », 64ᵉ aventure de Mary Lester, Jean Failler sera présent en dédicace à la Librairie de la Plage.

Avec cette nouvelle enquête, l’auteur poursuit son hommage à la Bretagne et à son héroïne emblématique. Entre mystère et humanité, Mary Lester continue de séduire les lecteurs, portée par la plume fidèle et captivante de son créateur. .

4 Avenue de la Plage Bénodet 29950 Finistère Bretagne +33 2 98 57 17 98

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Dédicace de Jean FAILLER Bénodet a été mis à jour le 2025-07-08 par OFFICE DE TOURISME DE BENODET