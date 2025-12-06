Dédicace de Jean-François Bouygues, librairie Des livres et vous, à Gourdon Librairie Des Livres et Vous Gourdon

Dédicace de Jean-François Bouygues, librairie Des livres et vous, à Gourdon

Librairie Des Livres et Vous 26 Boulevard Mainiol Gourdon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 12:30:00

Date(s) :

2025-12-06

Jean-François BOUYGUES dédicace son dernier ouvrage intitulé Le mystère du plateau d’argent de Nostradamus aux éditions Le Lys Bleu

Jean-François BOUYGUES dédicace son dernier ouvrage intitulé Le mystère du plateau d’argent de Nostradamus aux éditions Le Lys Bleu. Après sa fresque familiale en gourdonnais l’an dernier, Je viendrai te chercher l’auteur change de décor et d’époque pour nous emmener au 16ème siècle. .

Librairie Des Livres et Vous 26 Boulevard Mainiol Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 29 09

English :

Jean-François BOUYGUES signs his latest book, Le mystère du plateau d’argent de Nostradamus , published by Le Lys Bleu

L’événement Dédicace de Jean-François Bouygues, librairie Des livres et vous, à Gourdon Gourdon a été mis à jour le 2025-12-01 par OT Gourdon