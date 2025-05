Dédicace de Jean-François MASSON – Bénodet, 8 juin 2025 10:00, Bénodet.

Finistère

Dédicace de Jean-François MASSON 4 Avenue de la Plage Bénodet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-08 10:00:00

fin : 2025-06-08 12:30:00

Date(s) :

2025-06-08

Jean-François Masson écrivain de l’océan et des îles

Originaire de l’île de Molène, Jean-François Masson puise dans ses racines maritimes l’inspiration de ses romans et thrillers. Membre de l’Association des Écrivains de Bretagne, il explore avec sensibilité les paysages et les mystères de la mer d’Iroise.

Auteur de D’Île en Île et Dans la nuit de l’Iroise, il nous entraîne dans un univers insulaire empreint de poésie et de nostalgie. Il se distingue également par ses thrillers policiers à l’ambiance maritime tels que L’Improbable Retour et Dimitri casse les codes, où se mêlent suspense et embruns.

Une exposition organisée par l’Académie des Arts et Sciences de la Mer aura lieu au Musée du Bord de Mer à Bénodet durant tout l’été. Jean-François Masson y participera aux côtés d’autres membres de l’académie. Le vernissage est prévu pour le vendredi 6 juin. .

4 Avenue de la Plage

Bénodet 29950 Finistère Bretagne +33 2 98 57 17 98

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Dédicace de Jean-François MASSON Bénodet a été mis à jour le 2025-05-19 par OFFICE DE TOURISME DE BENODET