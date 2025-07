Dédicace de Jean-Paul Ollivier Fausto Coppi et la Dame blanche Librairie Aire de Broca Pont-l’Abbé

Librairie Aire de Broca 42 Place de la République Pont-l'Abbé Finistère

Début : 2025-07-17 10:00:00

fin : 2025-07-17 12:30:00

2025-07-17

Dans un récit profondément attachant, Jean-Paul Ollivier revient sur le destin hors du commun d’un homme qui, après avoir connu les honneurs et la gloire voit sa vie basculer cruellement.

Depuis l’enfance, Fausto Coppi voue une telle passion au vélo, qu’elle finit par donner tout son sens à sa vie. Il est courageux, volontaire, tenace, talentueux et devient le champion des champions, le campionissimo. Dans l’Italie meurtrie de l’après-guerre, il est plus qu’un modèle, c’est un véritable dieu.

À l’inverse sa vie privée est tout à fait ordinaire, il est marié et père d’une petite fille. Jusqu’au jour où son destin va croiser celui d’une jeune femme, » la Dame blanche « . Entre le timide Piémontais et la volcanique Napolitaine naît un amour fou. La passion qui les anime est si forte que bientôt ils ne peuvent plus vivre séparés l’un de l’autre. Ils abandonnent leur famille et entament leur romance officielle.

Mais l’Italie catholique et conservatrice crie aussitôt au scandale. C’est la chute de l’idole, devenu un paria et même accusé d’avoir été ensorcelé par une aventurière. Le si bel amour des premiers jours résistera-t-il à d’aussi violentes tempêtes ? Sera-t-il immarcescible ? Giulia supportera-t-elle d’être évincée par le vélo, la vraie passion à laquelle Fausto demeurera fidèle jusqu’à son dernier souffle ? Et lui, supportera-t-il ses caprices ? .

Librairie Aire de Broca 42 Place de la République Pont-l'Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 30 95

