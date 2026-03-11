Dédicace de Jérôme Piot à Cultura Brive Zone du Mazaud Brive-la-Gaillarde

Dédicace de Jérôme Piot à Cultura Brive Zone du Mazaud
samedi 14 mars 2026

9 avenue de Paris Brive-la-Gaillarde Corrèze

Venez rencontrer l’auteur et faire dédicacer sa bande dessinée Le flash de 3h33 . Une belle occasion d’échanger avec lui, de découvrir son univers et de repartir avec un exemplaire personnalisé !   .

9 avenue de Paris Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 92 17 53 

