Dédicace de Jérôme Piot à Cultura Brive Zone du Mazaud

9 avenue de Paris Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Venez rencontrer l’auteur et faire dédicacer sa bande dessinée Le flash de 3h33 . Une belle occasion d’échanger avec lui, de découvrir son univers et de repartir avec un exemplaire personnalisé ! .

L’événement Dédicace de Jérôme Piot à Cultura Brive Zone du Mazaud Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-09 par Brive Tourisme