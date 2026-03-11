Dédicace de Jérôme Piot à Cultura Brive Zone du Mazaud Brive-la-Gaillarde
9 avenue de Paris Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Venez rencontrer l’auteur et faire dédicacer sa bande dessinée Le flash de 3h33 . Une belle occasion d’échanger avec lui, de découvrir son univers et de repartir avec un exemplaire personnalisé ! .
