Dédicace de Jochen Gerner Librairie Aire de Broca Pont-l’Abbé

Dédicace de Jochen Gerner

Librairie Aire de Broca 42 Place de la République Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

De l’étude des couleurs des oiseaux à la silhouette et l’attitude des chiens, Jochen Gerner représente ces petits animaux sympathiques de notre quotidien dans un inventaire exhaustif de dessins des plus réalistes aux plus inventifs. Plongez dans ces dessins aux feutres qui ouvrent un univers doux, coloré, parfois drôle et surtout très travaillé d’un point de vue graphique.

Un inventaire graphique, des oiseaux et des chiens, tel une encyclopédie en 2 tomes, entre réalisme et imaginaire. Un travail sur les formes, les expressions, les couleurs ou encore les pelages. C’est beau, c’est drôle et c’est très travaillé. A découvrir ! .

Librairie Aire de Broca 42 Place de la République Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 30 95

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English : Dédicace de Jochen Gerner

L’événement Dédicace de Jochen Gerner Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Destination Pays Bigouden