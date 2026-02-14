Dédicace de Jolan Thomas, Librairie Mollat, Bordeaux

Dédicace de Jolan Thomas Samedi 21 février, 15h00 Librairie Mollat Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-21T15:00:00+01:00 – 2026-02-21T18:00:00+01:00

Fin : 2026-02-21T15:00:00+01:00 – 2026-02-21T18:00:00+01:00

En partenariat avec Achetez de l’Art.

Rendez-vous dès 15 heures à la Librairie Mollat.

Retrouvez le livre : https://shorturl.at/OmUDC

« Amérique, fin du XIXe siècle. Will, Sheld et John ne trouvent pas leur place dans une société en pleine mutation. Ils s’unissent, mais leurs actions pourraient les conduire à leur perte. » ©Electre 2026

Librairie Mollat 15 rue Vital Carles, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://shorturl.at/OmUDC »}]

Venez rencontrer Jolan Thomas lors d’une séance de dédicace de son ouvrage « Le procès des affamés » aux éditions familiaR.