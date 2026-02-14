Dédicace de Jolan Thomas, Librairie Mollat, Bordeaux
Dédicace de Jolan Thomas, Librairie Mollat, Bordeaux samedi 21 février 2026.
Dédicace de Jolan Thomas Samedi 21 février, 15h00 Librairie Mollat Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-21T15:00:00+01:00 – 2026-02-21T18:00:00+01:00
Fin : 2026-02-21T15:00:00+01:00 – 2026-02-21T18:00:00+01:00
En partenariat avec Achetez de l’Art.
Rendez-vous dès 15 heures à la Librairie Mollat.
Retrouvez le livre : https://shorturl.at/OmUDC
« Amérique, fin du XIXe siècle. Will, Sheld et John ne trouvent pas leur place dans une société en pleine mutation. Ils s’unissent, mais leurs actions pourraient les conduire à leur perte. » ©Electre 2026
Librairie Mollat 15 rue Vital Carles, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://shorturl.at/OmUDC »}]
Venez rencontrer Jolan Thomas lors d’une séance de dédicace de son ouvrage « Le procès des affamés » aux éditions familiaR.