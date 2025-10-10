Dédicace de Juan Luis Landa Librairie Mollat Bordeaux

Dédicace de Juan Luis Landa Vendredi 10 octobre, 16h00 Librairie Mollat Gironde

Début : 2025-10-10T16:00:00 – 2025-10-10T19:00:00

Retrouvez le livre : https://urls.fr/QnnwfR

« 1427. La guerre de Cent Ans bat son plein. Un tueur, surnommé l’Ogre, profite du désordre général pour éliminer sans scrupules femmes et enfants. Charles VII, le dauphin, alors réfugié à Chinon, charge son capitaine Guillaume de Blamont de mettre fin à ces meurtres. Un jour, l’assassin croise la route d’une femme qui ne semble pas le craindre, Jeanne d’Arc, et s’emploie à la protéger. » ©Electre 2025

Rendez-vous dès 16 heures à la Librairie Mollat.

Librairie Mollat 15 rue Vital Carles, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d'Or Gironde Nouvelle-Aquitaine

Venez rencontrer Juan Luis Landa à l’occasion d’une dédicace de son ouvrage « L’Ogre » aux éditions Glénat.