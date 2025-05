Dédicace de Julien NY à Enigmaparc – Janzé, 24 mai 2025 15:30, Janzé.

Ille-et-Vilaine

Dédicace de Julien NY à Enigmaparc D93 Janzé Ille-et-Vilaine

Début : 2025-05-24 15:30:00

fin : 2025-05-24 18:30:00

2025-05-24

Séance de dédicaces de l’auteur et illustrateur local Julien NY sur son livres « Le Pays des Mortefeuilles » une fable poétique, écologique et féérique pour petits et grands. ?? La rencontre avec l’artiste est gratuite sans réservation. Si vous souhaitez jouer au parc, pensez à réserver votre partie de Grand Parcours familial ou de Jeu de Piste pour les 4-8 ans ! ?? .

D93

Janzé 35150 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 47 07 65

