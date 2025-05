Dédicace de la BD « André Japy l’aviateur » – Rue Frédéric Japy Beaucourt, 20 mai 2025 10:00, Beaucourt.

Territoire de Belfort

Dédicace de la BD « André Japy l’aviateur » Rue Frédéric Japy Musée Japy à. Beaucourt Beaucourt Territoire de Belfort

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-20 10:00:00

fin : 2025-05-20

Date(s) :

2025-05-20

Découvrez une aventure hors du commun !

Cet ouvrage vous plonge au cœur d’un chapitre passionnant de la grande épopée de l’aviation, en rendant hommage à l’ingénieur et aviateur beaucourtois, André Japy.

Inspirée de faits réels, cette histoire mérite d’être découverte et partagée largement.

Elle est à l’origine du lien unique qui unit aujourd’hui Beaucourt à sa ville jumelle, Séfuri-Kanzaki, au Japon, né d’une aventure humaine et aérienne extraordinaire.

À travers 40 pages d’illustrations sublimes et 8 pages de documents d’époque, cette bande dessinée vous invite à revivre une épopée inoubliable ! .

Rue Frédéric Japy Musée Japy à. Beaucourt

Beaucourt 90500 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 50 59 59 74 francis.courtot@ville-beaucourt.fr

English : Dédicace de la BD « André Japy l’aviateur »

German : Dédicace de la BD « André Japy l’aviateur »

Italiano :

Espanol :

L’événement Dédicace de la BD « André Japy l’aviateur » Beaucourt a été mis à jour le 2025-05-09 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)