Dédicace de l’anthologie Créatures de la nuit Thionville samedi 27 septembre 2025.

46 rue de Paris Thionville Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-09-27 14:00:00

fin : 2025-09-27 17:00:00

2025-09-27

Comme chaque année, à l’occasion du Festival Étrange-Grande, une anthologie parait aux éditions Livr’s.

« Vampires, loups-garous, sorcières… mais aussi des monstres bien plus proches de nous qu’on ne l’imagine. Cette anthologie, hommage à Anne Rice, mêle plumes émergentes et voix confirmées. »

Quatre auteurs nous font la joie d’être présents samedi prochain si vous les avez manqués sur le Festival ce week-end ne manquez pas cette occasion d’en savoir un peu plus sur les Créatures de la nuit …

Avec

– Naïs Aujard

– Sandra Di Prizio

– Mélanie Poupard

– Carwyn TomasTout public

46 rue de Paris Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 85 61 01 thionvillecentre@hisler.fr

English :

Every year, to mark the Festival Étrange-Grande, an anthology is published by Livr’s.

« Vampires, werewolves, witches? but also monsters much closer to us than we imagine. This anthology, a tribute to Anne Rice, mixes emerging writers with established voices. »

Four authors are delighted to be present next Saturday if you missed them at the Festival this weekend: don’t miss this opportunity to find out a little more about the Creatures of the Night …

With

– Naïs Aujard

– Sandra Di Prizio

– Mélanie Poupard

– Carwyn Tomas

German :

Wie jedes Jahr erscheint anlässlich des Festivals Étrange-Grande eine Anthologie im Verlag Livr’s.

« Vampire, Werwölfe, Hexen, aber auch Monster, die uns viel näher sind, als wir uns vorstellen können. Diese Anthologie, eine Hommage an Anne Rice, vereint aufstrebende Autoren und etablierte Stimmen. »

Vier Autoren freuen sich, am kommenden Samstag anwesend zu sein, falls Sie sie am Wochenende auf dem Festival verpasst haben: Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, mehr über die Geschöpfe der Nacht zu erfahren …

Mit

– Naïs Aujard

– Sandra Di Prizio

– Mélanie Poupard

– Carwyn Tomas

Italiano :

Come ogni anno al Festival Étrange-Grande viene pubblicata un’antologia da Livr’s.

« Vampiri, lupi mannari, streghe, ma anche mostri molto più vicini a noi di quanto immaginiamo. Questa antologia, un omaggio ad Anne Rice, mescola autori emergenti e voci affermate

Se ve li siete persi al Festival questo fine settimana, siamo lieti di avere quattro autori con noi sabato prossimo: non perdete l’occasione di scoprire qualcosa di più sulle Creature della Notte…

Con

– Naïs Aujard

– Sandra Di Prizio

– Mélanie Poupard

– Carwyn Tomas

Espanol :

Como cada año en el Festival Étrange-Grande, Livr’s publica una antología.

« Vampiros, hombres lobo, brujas… pero también monstruos mucho más cercanos a nosotros de lo que imaginamos. Esta antología, homenaje a Anne Rice, mezcla autores emergentes con voces consagradas

Si se los perdió en el Festival este fin de semana, estamos encantados de tener a cuatro autores con nosotros el próximo sábado: no se pierda esta oportunidad de descubrir un poco más sobre las Criaturas de la Noche …

Con

– Naïs Aujard

– Sandra Di Prizio

– Mélanie Poupard

– Carwyn Tomas

L’événement Dédicace de l’anthologie Créatures de la nuit Thionville a été mis à jour le 2025-09-23 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME