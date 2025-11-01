Dédicace de Laurent Hopman et Renaud Roche Librairie Mollat Bordeaux

Dédicace de Laurent Hopman et Renaud Roche Samedi 1 novembre, 15h00 Librairie Mollat Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-01T15:00:00 – 2025-11-01T17:00:00

Fin : 2025-11-01T15:00:00 – 2025-11-01T17:00:00

Attention, dédicace limitée sur tickets distribués au moment de l’événement.

Retrouvez le livre : https://shorturl.at/4aVpR

« Au lendemain de la sortie de Star Wars, George Lucas, champion du box-office, a les cartes en main pour décider de son avenir. Décidé à s’affranchir de la dictature des studios, il fait le pari audacieux de mettre en jeu tout ce qu’il possède pour financer seul son prochain film. Récit de l’histoire oubliée du véritable calvaire qu’a été la production de L’Empire contre-attaque. » ©Electre 2025

Rendez-vous dès 15 heures à la Librairie Mollat.

Librairie Mollat 15 rue Vital Carles, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d'Or Gironde Nouvelle-Aquitaine

Venez rencontrer Laurent Hopman et Renaud Roche lors d’une séance de dédicace de leur bande dessinée « Les Guerres de Lucas » tome 2 aux éditions Deman.