Dédicace de l’autrice Anna Aparicio Català TARBES Tarbes

TARBES 1 rue Georges Magnoac Tarbes Hautes-Pyrénées
Début : 2025-08-21 14:00:00
fin : 2025-08-21 19:00:00
2025-08-21
Anna Aparicio Català est diplômée en Beaux-Arts (UB) et formée en illustration à l’Escola de la Dona (École des Femmes) à Barcelone.
Depuis 2014, elle est illustratrice dans le domaine de la littérature jeunesse.
Son travail a été sélectionné pour de grands prix internationaux tels que le Golden Pinwheel Young Illustrators Award 2018 et 2019 (Chine), le Nami Concours 2017 (Corée du Sud), l’Iberoamérica Ilustra 2017 et 2018 (Mexique) ainsi que pour le Concours éditorial de Lucques Junior (Italie) en 2019 où elle a remporté le Prix de l’Illustration Lucca Junior 2019/2020.
Ses illustrations sont douces, colorées et féeriques et nous invitent à l’imaginaire.
« La valse des montagnes » raconte l’histoire d’Amandine, accordéoniste trentenaire qui a tout sacrifié pour la passion de son instrument. Le succès est au rendez-vous, elle enchaîne concert sur concert dans des salles prestigieuses .Elle est pourtant terriblement seule. Quand une lettre l’invite à jouer le soir de la Toussaint, dans un village reculé des Pyrénées, la jeune femme monte dans le premier train…
Tout Public
La librairie BD.vore en quelques mots…
C’est une librairie indépendante (réseau Canal BD) spécialisée BD, mangas et Comics, para-BD, ouverte du mardi au samedi de 10h à 19h.
Pascale et Vincent ont repris la boutique en septembre 2023 ; ils y organisent des expositions et autres événements.
TARBES 1 rue Georges Magnoac Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 34 40 97 bdvore@orange.fr
English :
Anna Aparicio Català has a degree in Fine Arts (UB) and trained in illustration at the Escola de la Dona (Women?s School) in Barcelona.
Since 2014, she has been working as an illustrator in the field of children?s literature.
Her work has been selected for major international prizes such as the Golden Pinwheel Young Illustrators Award 2018 and 2019 (China), the Nami Concours 2017 (South Korea), the Iberoamérica Ilustra 2017 and 2018 (Mexico) as well as the Lucca Junior Editorial Competition (Italy) in 2019, where she won the 2019/2020 Lucca Junior Illustration Prize.
Her illustrations are soft, colorful and fairytale-like, inviting us to imagine.
« La valse des montagnes » tells the story of Amandine, a thirty-something accordionist who has sacrificed everything for her passion for her instrument. Success has come and gone, with concert after concert in prestigious venues, but she is terribly alone. When she receives a letter inviting her to play in a remote village in the Pyrenees on All Saints’ Eve, the young woman hops on the first train…
All Audiences
BD.vore in a few words…
It’s an independent bookshop (Canal BD network) specializing in comic books, mangas and comics, para-BD, open Tuesday to Saturday, 10am to 7pm.
Pascale and Vincent took over the store in September 2023; they organize exhibitions and other events.
German :
Anna Aparicio Català studierte Bildende Kunst (UB) und wurde an der Escola de la Dona (Frauenschule) in Barcelona im Fach Illustration ausgebildet.
Seit 2014 ist sie als Illustratorin im Bereich der Kinderliteratur tätig.
Ihre Arbeiten wurden für wichtige internationale Preise ausgewählt, wie den Golden Pinwheel Young Illustrators Award 2018 und 2019 (China), den Nami Concours 2017 (Südkorea), den Iberoamérica Ilustra 2017 und 2018 (Mexiko) sowie für den Lucca Junior Editorial Contest 2019 (Italien), bei dem sie den Lucca Junior Illustration Award 2019/2020 gewann.
Ihre Illustrationen sind sanft, farbenfroh und märchenhaft und laden uns in die Fantasie ein.
« Der Walzer der Berge » erzählt die Geschichte von Amandine, einer Akkordeonspielerin in den Dreißigern, die alles für die Leidenschaft für ihr Instrument geopfert hat. Sie ist erfolgreich und gibt ein Konzert nach dem anderen in renommierten Konzertsälen, doch sie ist schrecklich einsam. Als sie einen Brief erhält, in dem sie aufgefordert wird, an Allerheiligen in einem abgelegenen Dorf in den Pyrenäen zu spielen, steigt sie in den ersten Zug…
Alle Zuschauer
Die Buchhandlung BD.vore in einigen Worten…
Es handelt sich um eine unabhängige Buchhandlung (Netzwerk Canal BD), die sich auf Comics, Mangas und Comics sowie Para-Comics spezialisiert hat und dienstags bis samstags von 10 bis 19 Uhr geöffnet ist.
Pascale und Vincent haben den Laden im September 2023 übernommen; sie organisieren dort Ausstellungen und andere Veranstaltungen.
Italiano :
Anna Aparicio Català si è laureata in Belle Arti (UB) e si è formata in illustrazione presso la Escola de la Dona (Scuola femminile) di Barcellona.
Dal 2014 lavora come illustratrice di letteratura per l’infanzia.
I suoi lavori sono stati selezionati per importanti premi internazionali come il Golden Pinwheel Young Illustrators Award 2018 e 2019 (Cina), il Nami Concours 2017 (Corea del Sud), l’Iberoamérica Ilustra 2017 e 2018 (Messico) e per il Lucca Junior Editorial Competition (Italia) nel 2019 dove ha vinto il Lucca Junior Illustration Prize 2019/2020.
Le sue illustrazioni sono morbide, colorate e fiabesche e ci invitano a immaginare.
« La valse des montagnes » racconta la storia di Amandine, una fisarmonicista trentenne che ha sacrificato tutto per la passione per il suo strumento. Ha un grande successo, suona concerto dopo concerto in luoghi prestigiosi, ma è terribilmente sola. Quando riceve una lettera che la invita a suonare in uno sperduto villaggio dei Pirenei alla vigilia di Ognissanti, la giovane donna sale sul primo treno…
Tutti gli spettatori
BD.vore in breve…
È una libreria indipendente (rete Canal BD) specializzata in fumetti, manga e libri a fumetti, aperta dal martedì al sabato dalle 10.00 alle 19.00.
Pascale e Vincent hanno rilevato il negozio nel settembre 2023; organizzano mostre e altri eventi.
Espanol :
Anna Aparicio Català es licenciada en Bellas Artes (UB) y se formó en ilustración en la Escola de la Dona de Barcelona.
Desde 2014 trabaja como ilustradora de literatura infantil.
Su obra ha sido seleccionada para importantes premios internacionales como el Golden Pinwheel Young Illustrators Award 2018 y 2019 (China), el Nami Concours 2017 (Corea del Sur), el Iberoamérica Ilustra 2017 y 2018 (México) así como para el Lucca Junior Editorial Competition (Italia) en 2019 donde ganó el Lucca Junior Illustration Prize 2019/2020.
Sus ilustraciones son suaves, coloridas y de cuento, invitándonos a imaginar.
« La valse des montagnes » cuenta la historia de Amandine, una acordeonista treintañera que lo ha sacrificado todo por su pasión por su instrumento. Tiene un gran éxito, toca concierto tras concierto en lugares prestigiosos, pero se siente terriblemente sola. Cuando recibe una carta que la invita a tocar en un remoto pueblo de los Pirineos la víspera de Todos los Santos, la joven se sube al primer tren…
Todos los públicos
BD.vore en pocas palabras…
Es una librería independiente (red Canal BD) especializada en cómics, manga y tebeos, abierta de martes a sábado de 10:00 a 19:00 horas.
Pascale y Vincent se hicieron cargo de la tienda en septiembre de 2023; organizan exposiciones y otros eventos.
