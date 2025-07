Dédicace de « Le Bal des Oiseaux » de Virginie Dortet et Didier Leplat La Loupe

Dédicace de « Le Bal des Oiseaux » de Virginie Dortet et Didier Leplat

6 RUE DU 17 JUIN 1944 La Loupe Eure-et-Loir

Début : 2025-07-13 10:00:00

fin : 2025-07-13 12:00:00

2025-07-13

Virginie Dortet et Didier Leplat viendront présenter et dédicacer « Le bal des oiseaux » , un joli petit livre qu’ils ont co-produit à partir des photos de Didier et des textes de Virginie.

Sans inscription

6 RUE DU 17 JUIN 1944 La Loupe 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 18 00 03 63 lemillefeuille.laloupe@gmail.com

English :

Virginie Dortet and Didier Leplat will present and sign « Le bal des oiseaux », a lovely little book they co-produced from Didier’s photos and Virginie’s texts.

No registration required

German :

Virginie Dortet und Didier Leplat werden « Le bal des oiseaux » vorstellen und signieren, ein hübsches kleines Buch, das sie anhand von Didiers Fotos und Virginies Texten mitproduziert haben.

Ohne Anmeldung

Italiano :

Virginie Dortet e Didier Leplat saranno presenti per presentare e firmare « Le bal des oiseaux », un piccolo e delizioso libro che hanno co-prodotto con le foto di Didier e i testi di Virginie.

Non è richiesta la registrazione

Espanol :

Virginie Dortet y Didier Leplat presentarán y firmarán « Le bal des oiseaux », un precioso librito que han coproducido con fotos de Didier y textos de Virginie.

No es necesario inscribirse

