Dédicace de Léa Mazé et Renan Coquin Librairie La Cédille Lamballe-Armor samedi 29 novembre 2025.

Librairie La Cédille 20 Rue de Lourmel Lamballe-Armor Côtes-d'Armor

2025-11-29 14:30:00

2025-11-29 17:30:00

2025-11-29

Autrice de « Les Croques » (Éditions de La Gouttière) et dessinateur de « Enfermé » (Éditions Dargaud), la librairie les accueille pour une séance de dédicaces.

Résumé de « Les Croques »

C’est pas juste, y’a rien à faire ici. Tout est triste, et dès qu’on s’amuse, on se fait engueuler…

– S’il est si ennuyeux que ça, votre cimetière, c’est quoi cette marque bizarre sur la tombe ? .

Les parents de Céline et Colin tiennent une entreprise de pompes funèbres. Une profession bien lourde à porter pour les jumeaux, raillés en permanence par leurs camarades qui les surnomment Croque-mort et Croque-mitaine. Isolés, les deux jeunes collégiens ne voient que peu leurs parents, très occupés, et commencent à cumuler les bêtises… jusqu’à être renvoyés de leur établissement scolaire pendant deux jours ! Les enfants se réfugient alors auprès de Poussin, le graveur funéraire qui aime les écouter et alimenter leur imagination…

Résumé d' »Enfermé Mathurin Réto, pupille à Belle-Île » (scénario de Julien Hillion)

À la mort de sa mère, Mathurin Réto embarque clandestinement à 13 ans sur un navire en partance pour Terre-Neuve. Il y connaît les brimades qui accompagnent la vie de mousse, mais se fait également un ami, Ernest. Les deux gamins vont faire les quatre cents coups… jusqu’à sombrer dans la petite délinquance, ce qui va les mener à la colonie pénitentiaire de Belle-Île-en-Mer. Nous sommes en 1907, Mathurin a 14 ans, il doit être détenu jusqu’à ses 21 ans.

Une autre vie commence, faite de coups et de discipline militaire. Mais Mathurin est une forte tête et refuse d’être brisé. Il tente de s’évader à plusieurs reprises… ce qui le conduit au cachot plus souvent qu’à son tour. .

Librairie La Cédille 20 Rue de Lourmel Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 30 98 51

