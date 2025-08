Dédicace de l’écrivain de polars Chris Ravéri Espace culturel Leclerc Lourdes

Dédicace de l’écrivain de polars Chris Ravéri Espace culturel Leclerc Lourdes samedi 9 août 2025.

Dédicace de l’écrivain de polars Chris Ravéri

Espace culturel Leclerc 11 Place du Champ Commun Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-08-09 10:00:00

fin : 2025-08-09 12:30:00

2025-08-09

Chris Ravéri est un auteur de polars régionaux. Il sera à l’Espace Culturel le samedi 9 août, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, pour une séance de dédicaces de son dernier ouvrage.

Ingénieur de formation et passionné de littérature, Chris Ravéri s’est lancé dans l’écriture après une carrière bien remplie. Originaire du Béarn, il puise son inspiration dans les paysages et les ambiances du Sud-Ouest, entre océan et montagne, entre Bordeaux et le Pays basque.

Renseignement au 05 62 46 19 72

English :

Chris Ravéri is a regional thriller writer. He will be at the Espace Culturel on Saturday August 9, from 10 am to 12:30 pm and from 2 pm to 6 pm, for a signing session of his latest book.

A trained engineer with a passion for literature, Chris Ravéri took up writing after a busy career. Originally from Béarn, he draws his inspiration from the landscapes and atmospheres of the South-West, between ocean and mountains, between Bordeaux and the Basque country.

Further information: 05 62 46 19 72

German :

Chris Ravéri ist ein Autor von Regionalkrimis. Er wird am Samstag, den 9. August, von 10.00 bis 12.30 Uhr und von 14.00 bis 18.00 Uhr im Espace Culturel sein neuestes Werk signieren.

Der ausgebildete Ingenieur und Literaturliebhaber Chris Ravéri begann nach einer erfüllten Karriere mit dem Schreiben. Er stammt aus dem Béarn und schöpft seine Inspiration aus den Landschaften und Stimmungen des Südwestens, zwischen Ozean und Bergen, zwischen Bordeaux und dem Baskenland.

Weitere Informationen unter 05 62 46 19 72

Italiano :

Chris Ravéri è uno scrittore di thriller regionale. Sarà presente all’Espace Culturel sabato 9 agosto, dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 18, per una sessione di autografi del suo ultimo libro.

Ingegnere di formazione con la passione per la letteratura, Chris Ravéri ha iniziato a scrivere dopo una carriera intensa. Originario del Béarn, trae ispirazione dai paesaggi e dalle atmosfere del Sud-Ovest, tra l’oceano e le montagne, tra Bordeaux e i Paesi Baschi.

Per ulteriori informazioni, tel. 05 62 46 19 72

Espanol :

Chris Ravéri es un escritor regional de novelas de suspense. Estará en el Espace Culturel el sábado 9 de agosto, de 10:00 a 12:30 y de 14:00 a 18:00, para firmar su último libro.

Ingeniero de formación y apasionado de la literatura, Chris Ravéri se lanzó a la escritura tras una intensa actividad profesional. Originario de Béarn, se inspira en los paisajes y ambientes del Suroeste, entre el océano y la montaña, entre Burdeos y el País Vasco.

Para más información, llame al 05 62 46 19 72

